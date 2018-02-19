2018-02-19T17:28:11+03:00
Общество

Суд признал законным заочный арест информатора WADA Родченкова

Жалоба защиты бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории была оставлена без удовлетворения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В начале 2018 года стало известно, что Родченков изменил внешность, опасаясь за свою жизньВ начале 2018 года стало известно, что Родченков изменил внешность, опасаясь за свою жизньФото: кадр с видео
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Мосгорсуд признал законным заочный арест бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории, информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, который обвиняется в незаконном обороте сильнодействующих веществ и злоупотреблении служебными полномочиями.

"Постановление Зюзинского суда оставить без изменения, жалобу защиты без удовлетворения", - передает ТАСС со ссылкой на судью.

Отмечается, что просьба адвокатов была отклонена за отсутствием оснований. Арест Родченкова сроком на 2 месяца активизируется сразу после его задержания на территории России или после экстрадиции.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что информатор был объявлен в международный розыск 1 сентября 2017 года. Именно его показания легли в основу двух докладов о допинге в России, которые привели к отстранению множества наших спортсменов от соревнований.

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