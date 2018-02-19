2018-02-19T17:31:34+03:00
Политика

Путин подписал пакет законов об амнистии капиталов

Эти документы предусматривают продление срока декларирования до 28 февраля 2019 года
Дарья ИВАШКИНА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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В понедельник, 19 февраля, президент России Владимир Путин подписал пакет законов об амнистии капиталов. Речь идет о трех документах, предусматривающих продление срока добровольного декларирования активов и счетов в банках до 28 февраля 2019 года.

Согласно документам, опубликованным на официальном портале правовой информации, второй этап амнистии капиталов планируется провести в период с 1 марта текущего года по 28 февраля 2019 года.

Кроме того, одобренные законы также продлевают срок «безналоговой ликвидации» контролируемых иностранных компаний (КИК).

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, первый этап амнистии капиталов проходил с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года. Тогда, по данным Минфина, было подано в общей сложности 7,2 тысячи деклараций.

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