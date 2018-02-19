2018-02-19T18:46:29+03:00
Происшествия

На станции метро «Чистые пруды» на рельсы упала 15-летняя девочка

У нее внезапно закружилась голова, после чего она потеряла равновесие
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
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Со слов пострадавшей, у нее резко закружилась голова.Со слов пострадавшей, у нее резко закружилась голова.Фото: Александр ГЛУЗ
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Трагедией чуть не обернулось падение 15-летней девочки на рельсы на станции метро "Чистые пруды". Около 17.35 она ожидала поезд, как вдруг полетела вниз на рельсы.

Машинист прибывающего электропоезда заметил человека на рельсах и применил экстренное торможение.

- После чего в 17.38 сотрудниками УВД на Московском метрополитене потерпевшая была извлечена с жесткого пути, доставлена в комнату полиции, где незамедлительно ей был вызван наряд скорой медицинской помощи, - рассказал "Комсомольской правде" руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Также он сообщил, что девочка отделалась легким испугом, сейчас ее жизни ничто не угрожает. Медики зафиксировали ушибы, растяжения мягких тканей. Как вспоминает пострадавшая, у нее резко закружилась голова, после чего она потеряла равновесие и упала на жесткий путь с края платформы.

Пока девочка остается в комнате полиции, с ней ведет беседу инспектор по делам несовершеннолетних. Принято решение передать девочку родителям, которые были вызваны на станцию метро "Чистые пруды".

Тем временем полицейские опросили свидетелей и очевидцев, включая машиниста электропоезда. Все они сказали, что упала школьница по собственной неосторожности.

- Данная информация сообщена в прокуратуру на Московском метрополитене. Инцидент не повлиял на движение поездов на Сокольнической линии московского метро. Все службы сработали оперативно, - сказал руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

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