Пушков прокомментировал запрет Украины на поставки двигателей для Ан-148

СЕГОДНЯ 20:11 2018-02-19T20:12:52+03:00

По мнению сенатора, власти незалежной готовы на все лишь бы «насолить Москве»

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В понедельник, 19 февраля, глава комиссии Совета Федерации (СФ) по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал запрет киевских властей на поставки в Россию двигателей Д-436 для самолетов Ан-148. Так, сенатор заметил, что Украина идет на все лишь бы «насолить Москве».

«В Киеве - в своем репертуаре: напомнили, что запретили поставку в Россию двигателей к Ан-148. Больше их поставлять некому. Но в Киеве потирают руки: заказов не будет, денег не будет, но главное - насолить Москве», - написал политик в своем Twitter.

Напомним, Киев решил прекратить поставки двигателей в РФ после крушения самолета Ан-148 в Подмосковье. Как сообщал сайт kp.ru, авиакатастрофа произошла 11 февраля. Тогда пассажирский лайнер, направлявшийся из Москвы в Орск, рухнул в районе подмосковной деревни Степановское. В тот момент на борту воздушного судна находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Выжить не удалось никому.