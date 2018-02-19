WADA опровергло свою причастность к срыву тренировки россиянки Загитовой

19 Февр. 23:34 2018-02-20T00:12:24+03:00

В агентстве заявили, что за допинг-тесты на Олимпиаде отвечает МОК

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не срывало тренировку российской фигуристки Алины Загитовой. У организации нет допинговых офицеров на Зимних играх в Пхенчхане. Об этом сообщил представитель пресс-службы WADA Джеймс Фицджеральд.

Он подчеркнул, что агентство не отвечает за допинг-тесты на Олимпиаде и все вопросы по этому поводу следует адресовать в Международный олимпийский комитет, «который отвечает за допинг-тестирование на Играх», передает РБК.

Как сообщал сайт kp.ru допинг-офицеры WADA сорвали официальную тренировку российской фигуристки Алины Загитовой на Играх-2018. У 15-летней спортсменки после начала тренировки взяли на анализ кровь, а затем потребовали сдать мочу, причем в определенном объеме. Девушке пришлось выпить много воды, а после этого она просто была не в состоянии выходить на лед.

Напомним, Загитова в этом сезоне выиграла чемпионат Европы, который прошел в Москве. На Олимпиаде в Пхенчхане она стала лучшей в произвольной программе командного турнира и помогла нашей команде подняться на вторую строчку в общем зачете.