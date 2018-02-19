2018-02-20T08:43:04+03:00
Спорт

За дело Крушельницкого возьмутся Швейцарские адвокаты

Ранее сотрудники этой же фирмы вели дело российских спортсменов, неприглашенных на ОИ
Юлия ДИВЕЕВА
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Российский керлингист Александр КрушельницкийРоссийский керлингист Александр КрушельницкийФото: REUTERS
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Юридическую поддержку по делу о мельдонии в допинг-пробах российского керлингиста Александра Крушельницкого будут оказывать адвокаты швейцарской компании Schellenberg Wittmer Ltd. Об этом сообщил первый вице-президент Федерации керлинга России Андрей Созин.

"Швейцарские адвокаты, работавшие с российскими спортсменами до Игр, с удовольствием согласились нам помочь ", - сказал Созин.

По его словам, юристы уже получили доверенность на представление интересов спортсмена. Ранее эта компания уже вела дела россиян по иску в Спортивный арбитражный суд (CAS), когда тех не пригласили на Олимпийские игры в Пхёнчхан, передает ТАСС.

Напомним, сайт kp.ru писал, что допинг- проба Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний. Антидопинговое подразделение CAS 19 февраля открыло дело в отношении российского керленгиста.

Крушельницкий в паре с супругой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Пхёнчхане в дабл-миксте. Это первая олимпийская медаль у российских спортсменов в этом виде спорта.

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