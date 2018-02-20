2018-02-20T06:53:31+03:00
Политика

Курды не подтвердили договоренность с Дамаском о вводе ВС Сирии в Африн

В СНС уточнили, что призывают власти Сирии охранять границы
Юлия ДИВЕЕВА
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Сирийские курды призывают Дамаск охранять государственную границуСирийские курды призывают Дамаск охранять государственную границуФото: REUTERS
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Между курдскими вооруженными формированиями «Сил народной самообороны» (СНС) и Дамаском нет соглашения о вводе частей вооруженных сил Сирии в Африн. Об этом сообщил представитель СНС.

«Нет никакого соглашения. Есть только наш призыв к сирийской армии прийти и защитить границы. До сих пор сирийская армия не выполнила свой долг перед Африном», - цитирует его слова агентство Reuters.

Ранее сайт kp.ru передавал заявление Анкары, где считают, что ввод Дамаском войск в Африн, где в настоящее время проходит турецкая военная операция «Оливковая ветвь», может привести к разделению Сирии. В МИД России подерживают такие опасения. В ведомстве сообщилич, что Москва также видит угрозу раздробления Сирии.

При этом глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу отметил, что турецкие власти не против ввода сил сирийской армии в указанный район, если они будут бороться с терроризмом.

Напомним, на прошлой неделе Дамаск сообщил, что договорился с курдами о размещении подразделений армии Сириив район Африн. Войска будут введены в регион для отражения атаки со стороны Турции.

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