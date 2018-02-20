Телеведущая Екатерина Андреева не уходила из программы «Время»

СЕГОДНЯ 03:29 2018-02-20T03:29:03+03:00

На Первом канале пояснили, что речь идет о временной замене

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Телеведущую новостной программы «Время» Екатерину Андрееву не увольняли и не заменяли новым ведущим. В пресс-службе Первого канала разъяснили «Комсомольской правде», что она и Виталий Елисеев пока будут вести субботние выпуски, а также работать на другие часовые пояса.

Это связано с тем, что ведущим необходимо опробовать новую студию в эфире. Как только они освоят все возможности новых технологий, снова вернутся на европейскую орбиту вещания.

Андреева ведет вечерний эфир новостей с 1997 года. Сейчас ее место временно занял Кирилл Клейменов.

Ранее сайт kp.ru писал, что с 19 февраля программа «Время» выходит из новой студии, оснащенной самыми современными технологиями, которые не только позволяют сообщать новости, но и взаимодействовать с графикой, перемещаясь по студии.