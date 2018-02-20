2018-02-20T03:29:03+03:00
Телевизор

Телеведущая Екатерина Андреева не уходила из программы «Время»

На Первом канале пояснили, что речь идет о временной замене
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments21
Екатерина АндрееваЕкатерина АндрееваФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Телеведущую новостной программы «Время» Екатерину Андрееву не увольняли и не заменяли новым ведущим. В пресс-службе Первого канала разъяснили «Комсомольской правде», что она и Виталий Елисеев пока будут вести субботние выпуски, а также работать на другие часовые пояса.

Это связано с тем, что ведущим необходимо опробовать новую студию в эфире. Как только они освоят все возможности новых технологий, снова вернутся на европейскую орбиту вещания.

Андреева ведет вечерний эфир новостей с 1997 года. Сейчас ее место временно занял Кирилл Клейменов.

Ранее сайт kp.ru писал, что с 19 февраля программа «Время» выходит из новой студии, оснащенной самыми современными технологиями, которые не только позволяют сообщать новости, но и взаимодействовать с графикой, перемещаясь по студии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку «Сериалы», чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Власти Украины запретили поставлять России двигатели для Ан-148
ЦБ лишил лицензии московский банк "Мастер-Капитал"
На Можайском шоссе в Москве загорелся пассажирский автобус
Совфед: Заявления о наращивании российских вооруженных сил в Черном море — прямая ложь
Венесуэла запускает продажу собственной криптовалюты
Пресс-аташе российской сборной: Новой информации о пробе В керлингиста Крушельницкого все еще нет
Во время полета над Японией у американского истребителя загорелся двигатель
СМИ: Дональд Трамп оказался на последнем месте в рейтинге президентов США
Российские фигуристы Боброва - Соловьев после сезона берут паузу в карьере после олимпийского сезона
В Бельгии медики провели эвтаназию вопреки желанию пациента
Назарбаев утвердил новую версию казахского алфавита на основе латинской графики
Канадская фристайлистка Шарп выиграла Олимпиаду в хафпайпе
В Москве 20 февраля обещают облачную погоду и небольшой снег
Канадские фигуристы Вирту и Моир выиграли Олимпиаду 2018 в спортивных танцах
МОК о сорванной тренировке Загитовой на Олимпиаде: "Иногда такое случается"
Госдеп США призвал Киев удвоить усилия в реализации реформ
Допинг-офицеры сорвали тренировку итальянской паре фигуристов
Для производителей и продавцов пива в РФ хотят ввести лицензии
Журналист заявил о еще одной положительной допинг-пробе на Олимпиаде
СМИ случайно сняли секретную американскую ракету Astra
СМИ Германии отметили печальный эффект от речи Порошенко в Мюнхене
Лавров рассказал о феномене Чуркина
Киев считает невозможным размещение белорусских миротворцев в Донбассе
Федерация керлинга РФ запросила записи с видеокамер из Южной Кореи и Японии
Старшеклассники вышли на протестный митинг к Белому дому из-за бойни во Флориде
Курды не подтвердили договоренность с Дамаском о вводе ВС Сирии в Африн
Песков подтвердил предстоящую встречу Путина, Эрдогана и Рухани
За дело Крушельницкого возьмутся Швейцарские адвокаты