2018-02-20T06:48:43+03:00
Спорт

Допинг-офицеры сорвали тренировку итальянской паре фигуристов

Во время повторения программы спортсменов заставили сдавать анализы
Юлия ДИВЕЕВА
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Анна Каппеллини и Лука Ланотте - итальянская параАнна Каппеллини и Лука Ланотте - итальянская параФото: REUTERS
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Итальянские фигуристы Анна Каппеллини и Лука Ланотте также вынуждены были прервать свою тренировку из-за допинг-офицеров на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

Как сообщил портал Rocker Skating, анализы у пары решили взять прямо во время занятий. Спортсмены в итоге отменили свое катание перед произвольным танцем, а канадец Эндрю Поже опоздал на тренировку на 10 минут.

Твит аналитика Rocker Skating Джеки Вонга Фото: СОЦСЕТИ

Твит аналитика Rocker Skating Джеки ВонгаФото: СОЦСЕТИ

"Мне сказали, что допинг-пробы на этой Олимпиаде отличаются от других крупных соревнованиях; Загитовой пришлось пропустить большую часть своей тренировки вчера для сдачи допинга; Каппеллини и Лука Ланотте пропустили всю тренировку. А потом Поже пришел с опозданием на 10 минут на тренировку", - написал Джеки Вонг из Rocker Skating в своем Тwitter.

Канадская Пара Энрю Поже и Кейтлин Уивер Фото: REUTERS

Канадская Пара Энрю Поже и Кейтлин УиверФото: REUTERS

Произвольные программы фигуристы представят во вторник.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что допинг-офицеры WADA сорвали официальную тренировку российской фигуристки Алины Загитовой. У 15-летней спортсменки после начала тренировки взяли на анализ кровь, а затем потребовали сдать мочу. Девушке пришлось выпить много воды, а после этого она просто была не в состоянии выходить на лед.

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