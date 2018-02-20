2018-02-20T07:22:43+03:00
Спорт

МОК о сорванной тренировке Загитовой на Олимпиаде: "Иногда такое случается"

Российская спортсменка накануне из-за приезда допинг-офицеров ВАДА не смогла провести нормальное занятие
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Алина Загитова на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане.Алина Загитова на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане.Фото: REUTERS
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Международный Олимпийский комитет официально прокомментировал скандальный случай с молодой российской фигуристкой Алиной Загитовой, который произошел накануне в Пхенчхане. Наша спортсменка завершила свою тренировку через пять после ее начала из-за давления допинг-офицеров ВАДА.

- Иногда такое случается. WADA активно работает над тем, чтобы этого не происходило. Вы можете переадресовать этот вопрос в WADA, - заявил на традиционной ежедневной пресс-конференции в Пхенчхане директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.

Напомним, что Алина Загитова накануне пропустила свое занятие из-за того, что допинг-офицеры потребовали от нее досдать пробы до необходимого уровня. И кроме того, перед тренировкой фигуристка пила воду в течении двух часов, а когда же вышла на занятие, то поняла, что выполнять различные элементы ей будет сложней и покинула лед вместе с представителями ВАДА.

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