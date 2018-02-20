Российская делегация отвергает системное употребление мельдония керлингистом Крушельницким
Российская делегация на Олимпийских играх 2018 года отвергает системное употребление запрещенного препарата мельдония керлингистом Александром Крушельницким.
Ранее во вторник, 20 февраля, сообщалось, что допинг-проба "Б" российского спортсмена дала положительный результат на мельдоний. Крушельницкий вместе с супругой Анастасией Брызгаловой завоевали бронзовую олимпийскую медаль в дабл-миксте.
"Проба, взятая у Александра Крушельницкого до начала Олимпийских игр, 22 января, равно как и все предыдущие, была отрицательной. Таким образом, факт осознанного или системного употребления запрещенного вещества не подтверждается", - говорится в заявлении делегации олимпийских атлетов из России.
Также выражается сожаление делегации по факту случившегося.
"Вместе с этим, обстоятельства случившегося не дают сейчас ответа на вопросы, каким образом и когда мельдоний мог попасть в организм спортсмена", - отмечается в тексте.
Кроме того, делегация подчеркивает, что выявленная концентрация мельдония говорит об однократном употреблении препарата, что является бессмысленным, так как эффект от его употребления достигается при регулярном использовании.