Российская делегация отвергает системное употребление мельдония керлингистом Крушельницким

СЕГОДНЯ 15:47 2018-02-20T15:47:23+03:00

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Российская делегация на Олимпийских играх 2018 года отвергает системное употребление запрещенного препарата мельдония керлингистом Александром Крушельницким.

Ранее во вторник, 20 февраля, сообщалось, что допинг-проба "Б" российского спортсмена дала положительный результат на мельдоний. Крушельницкий вместе с супругой Анастасией Брызгаловой завоевали бронзовую олимпийскую медаль в дабл-миксте.

"Проба, взятая у Александра Крушельницкого до начала Олимпийских игр, 22 января, равно как и все предыдущие, была отрицательной. Таким образом, факт осознанного или системного употребления запрещенного вещества не подтверждается", - говорится в заявлении делегации олимпийских атлетов из России.

Также выражается сожаление делегации по факту случившегося.

"Вместе с этим, обстоятельства случившегося не дают сейчас ответа на вопросы, каким образом и когда мельдоний мог попасть в организм спортсмена", - отмечается в тексте.

Кроме того, делегация подчеркивает, что выявленная концентрация мельдония говорит об однократном употреблении препарата, что является бессмысленным, так как эффект от его употребления достигается при регулярном использовании.