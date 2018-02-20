Александр Крушельницкий: "Результаты теста на Олимпиаде для меня оказались шоком. Я никогда не использовал допинг"

СЕГОДНЯ 18:21 2018-02-20T18:21:12+03:00

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Во вторник, 20 февраля, официально были оглашены результаты допинг-пробы "Б" бронзового призера Олимпиады 2018 в керлинге россиянина Александра Крушельницкого. Она дала положительный результат на мельдоний. Об этом заявили представители российской делегации на Олимпиаде в Пхенчхане.

После получения этой информации Олимпийский комитет России объявил о начале расследования всех обстоятельств, при которых допинг попал в организм российского спортсмена. Потому что пока сложно установить, как же мельдоний, запрещенный официально ВАДА уже как два года, попал в организм Крушельницкого. Факт осознанного принятия спортсменом запрещенного мельдония никак не подтверждается.

Как говорится в официальном заявлении делегации команды "Олимпийские спортсмены из России", в пробе была обнаружена концентрация мельдония, которая равна однократному приему препарата. С точки зрения достижения спортивных результатов она не имеет какого-либо смысла. При этом, отмечается, что проба спортсмена от 22 января была отрицательной, как и все остальные ранее.

Александр Крушельницкий во время поединка за бронзовые медали Пхенчхана.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Мы полностью разделяем и поддерживаем позицию МОК и ВАДА с точки зрения применения принципа нулевой терпимости по отношению к допингу и принимаем все необходимые меры для того, чтобы виновные лица несли за это максимальную ответственность. Российская сторона заинтересована в проведении расследования и выявлении истинных причин допингового инцидента, - отмечается в заявлении российской команды.

Каковы будут последствия этого инцидента? Первое - российская команда сейчас лишится бронзовой медали в микст-керлинге. И она перейдет команде Норвегии, которая уступила нам в поединке за 3-е место на Олимпиаде в Пхенчхане.

СКАЗАНО

Александр Крушельницкий:

«Прежде всего, хочу извиниться перед своими партнёрами по олимпийской команде, нашей делегацией и всеми болельщиками за то, что не смог оградить себя и Настю от тех проблем, с которыми мы сегодня столкнулись. Мне очень жаль, что историческая победа российского кёрлинга стала сейчас предметом допингового скандала, который наносит огромный вред нашему виду спорта и всему российскому спорту в целом. Вместе с тем, готов открыто утверждать, что никогда, ни разу за то время, что занимаюсь спортом, я никогда не пользовался запрещёнными препаратами и какими-либо иными нечестными способами ведения спортивной борьбы. Я категорически против допинга и всегда старался максимально внимательно следить за соблюдением всех антидопинговых правил. Мой положительный тест на мельдоний в этой связи стал для меня и для Насти не просто шоком. Это огромный удар и по репутации, и по карьере. Не говоря о том, что только напрочь лишённый здравого смысла человек может использовать любого рода допинг, и тем более такой как мельдоний, в преддверии Олимпийских игр, где тестирование на самом высоком уровне.

Именно поэтому я, как никто другой, заинтересован в проведении скорейшего расследования для выяснения причин случившегося».

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