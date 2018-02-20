Трамп назвал свою позицию по России более жесткой, чем у Обамы

СЕГОДНЯ 18:16 2018-02-20T18:16:49+03:00

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Президент США Дональд Трамп заявил, что настроен в отношении России более жестко, чем его предшественник Барак Обама. По словам главы государства, этому есть доказательства.

"Я намного жёстче в отношении России, чем Обама, просто посмотрите на факты", - написал республиканец в своей Twitter.

Он также выразил благодарность американской программе Fox and Friends, которая выпустила сюжет о неудачах администрации бывшего президента, и напомнил, что сам демократ в 2016 году говорил об отсутствии доказательств вмешательства Кремля в американские выборы

"Потому, что жуликоватая Хиллари должна была победить, и он не хотел раскачивать лодку. Когда я с лёгкостью победил в коллегии выборщиков, игра изменилась, и демократы стали рассказывать историю про Россию", - добавил Трамп.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что президент США обвинил Москву в организации раскола и хаоса внутри Соединенных Штатов.