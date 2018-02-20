СЕГОДНЯ 18:31 2018-02-20T18:32:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 20 февраля, в работе мессенджера Telegram произошел крупный сбой. Пользователи не могли отправлять и получать сообщения. Сложности возникли как в веб-версии Telegram, так и в мобильных приложениях Telegram и Telegram X.

На сайте Downdetector, который отслеживает сбои и технические проблемы на популярных интернет-ресурсах, пользователи мессенджера сообщили, что перебои наблюдаются в различных странах — таких, как Россия, Италия, Испания, Франция.

Напомним, ранее сбои в работе мессенджера Telegram наблюдались 18 и 25 декабря прошлого года. Тогда пользователи жаловались на медленную работу и всплывающие сообщения "server error". А также 19 декабря основатель мессенджера Павел Дуров заявлял, чт сервис Telegraph недоступен якобы из-за поступивших из России жалоб на ресурс.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее произошел крупный сбой в работе социальной сети «ВКонтакте».