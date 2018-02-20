Опрос показал, что американцы считают КНДР "главным врагом" США

СЕГОДНЯ 22:36 2018-02-20T22:36:17+03:00

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В настоящее время американцы считают КНДР "главным врагом" США. Такие результаты были получены после анализа данных опроса, проведенного центром исследования общественного мнения Gallup.

Уточняется, что всего за КНДР в качестве "главного врага" США проголосовал 51% респондентов. Это в три раза больше по сравнению с показателями 2016 года, когда такое мнение высказали лишь 16% американцев. По мнению специалистов, возрастание тревоги связано, прежде всего, с развитием ядерной и ракетной программ северокорейцев, а также со словесной "войной" между хозяином Белого дома Дональдом Трампом и главой КНДР Ким Чен Ыном.

Между тем, на второй строчке данного рейтинга оказалась Россия с 19% голосов. Примечательно, что чаще всего врага в нашей стране видят именно демократы, а не республиканцы, что, вероятнее всего, связано с обвинениями в адрес Москвы о "вмешательстве" в американские выборы.

Замкнул тройку лидеров Китай, который набрал 11% голосов, будучи "экономической угрозой" США. Также в рейтинг вошли Иран (7%) и Ирак (2%). В них американцы увидели военную угрозу.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в начале этого года лишь 26% россиян заявили о положительном отношении к Соединенным Штатам.