Российский писатель-фантаст Андрей Круз умер от рака печени

СЕГОДНЯ 04:34 2018-02-21T06:49:38+03:00

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В Испании ушел из жизни популярный российский писатель-фантаст Андрей Круз (настоящее имя Андрей Юрьевич Хамидулин). О кончине литератора сообщила его супруга Лурдес Мария Крус на страничке мужа в Facebook.

В декабре прошлого года сайт kp.ru рассказывал о том, что Круз согласился на экспериментальное лечение своей тяжелой болезни - рака печени в четвертой стадии. Он просил своих читателей поддержать его, покупая его книги.

«С тяжелым сердцем и глубокой грустью вынуждена сообщить, что Андрей покинул этот мир. Мы все надеялись на чудо и верили, что мы победим болезнь. Но к несчастью, бой был изначально неравным», - написала жена писателя 20 февраля.

Андрею Хамидулину было 53 года. В соавторстве с супругой Марией Круз он написал пять книг из серии «Земля лишних», два романа «У Великой реки» - «Поход» и «Битва», создал цикл «Эпоха мёртвых» о зомби-апокалипсисе. Также в его библиографии циклы книг «Тьма», «Я еду домой», «Ветер над островами», «Приграничье», «Нижний уровень». Его считают основателем жанра отечественного зомби-апокалипсиса.