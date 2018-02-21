2018-02-21T05:31:47+03:00
Спорт

Три российские биатлонистки подали иск к Родченкову в суд США

Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова хотят наказать экс-главу московской антидопинговой лаборатории за клевету
Юлия ДИВЕЕВА
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Григорий РодченковГригорий РодченковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Верховный суд штата Нью-Йорк во вторник поступил иск к Григорию Родченкову, который несколько лет назад возглавлял московскую антидопинговую лабораторию. Как сообщили в юридической компании Herbert Smith Freehills, жалоба подана от имени трех российских биатлонисток: Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой.

В заявлении указано, что спортсменки хотят наказать ответчика за систематическую клевету на них, которая разрушила карьеры и нанесла огромный финансовый, профессиональный и репутационный ущерб.

«Истицы являются всемирно известными биатлонистами, которые половину всей жизни провели на тренировочных базах за пределами своей страны, вдали от членов семей и от своих домов, полностью посвятив себя спорту», - подчеркивается в иске.

Представлять интересы россиянок в суде будет адвокат Скотт Балбер. Пока неизвестно, когда начнется судебное разбирательство, передает ТАСС.

В жалобе есть объяснение месту подачи иска. Это связано с местонахождением Родченкова, который попал под программу защиты свидетелей ФБР. Он получал в марте 2016 года повестку для выступления перед судом присяжных в Нью-Йорке.

Как сообщал в понедельник сайт kp.ru, осгорсуд признал законным заочный арест информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова. Его обвиняют в незаконном обороте сильнодействующих веществ и злоупотреблении служебными полномочиями.

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