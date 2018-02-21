Япония планирует увеличить закупку истребителей F-35A

СЕГОДНЯ 10:39 2018-02-21T10:39:28+03:00

В ближайшие шесть лет страна приобретет у США как минимум 20 боевых самолетов

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Правительство Японии собирается изменить план по закупке американских истребителей F-35A в большую сторону. Кроме существующего контракта на приобретение 42 истребителей пятого поколения, в ближайшие шесть лет Япония купит не меньше 20 боевых самолетов дополнительно. Каждая такая единица стоит около $100 млн.

Как сообщает Reuters, японцы собираются дооснастить армию американскими истребителями вертикальной посадки и короткого взлета F-35B. Сделать это планируют к 2026 году в рамках модернизации Вооруженных Сил. Кроме того, Япония хочет создать собственный стэлс F-3, однако высокая стоимость разработки потребует привлечения иностранных инвесторов.

С апреля 2018 года по март 2019 года на военной базе Мисава Япония разместит 10 многоцелевых истребителей пятого поколения F-35А. Развертывание стелсов уже началось.

Как сообщал 21 февраля сайт kp.ru, японские истребители F-4, F-15, F-16 сопровождали российские бомбардировщики, патрулировавшие восточную границу РФ над западной частью Тихого океана и акваториями Японского и Восточно-Китайского морей.