2018-02-21T15:50:26+03:00
Политика

В Анкаре заявили, что ведут переговоры с Дамаском через Москву

Прямые или косвенные контакты между Турцией и Сирией возможны лишь в срочных случаях
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ранее Эрдоган не раз говорил о том, что все происходящее в Турции обсуждается с российской сторонойРанее Эрдоган не раз говорил о том, что все происходящее в Турции обсуждается с российской сторонойФото: REUTERS
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Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара контактирует с Дамаском лишь через Москву. Речь о прямых или косвенных контактах идет лишь в особо срочных ситуациях.

"У нас нет официальных контактов с режимом. Но по процессу в Астане мы с Россией и Ираном создали механизм с целью создания зон деэскалации. Иногда, когда нужно, мы через Россию передаем наши сообщения режиму", - сказал Калын.

Он подчеркнул, что представители военных ведомств и разведок в отдельных случаях могут вступать в переговоры с целью предотвращения единичных инцидентов, включая вооруженные столкновения.

Между тем, по словам представителя Тайипа Эрдогана, об установлении непосредственных дипломатических контактов между двумя республиками речи пока не идет, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что 19 февраля президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой, в ходе которых они обсудили ситуацию в Сирии.

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