Лавров призвал все этноконфессиональные группы в Сирии наладить диалог с Дамаском
Все этнические и конфессиональные группы, населяющие Сирию, должны наладить диалог с правительством в Дамаске, уважать территориальную целостность и суверенитет арабской республики. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Уважать территориальную целостность САР должны и все этнические, конфессиональные и прочие группы, которые в Сирии проживают», - отметил министр.
Лавров напомнил, что провозглашение сирийскими курдами автономии, также как и оказание им поддержки в этом со стороны США никак не помогли процессу урегулирования в стране. В этой связи глава МИД РФ призвал всех заинтересованных внешних игроков также наладить контакт с сирийским правительством.
«Необходимо, чтобы все без исключения внешние игроки, особенно те, у которых есть присутствие внутри Сирии, все-таки осознали необходимость начала диалога с сирийским правительством в рамках не раз подтвержденного СБ ООН принципа суверенитета и территориальной целостности САР», - подчеркнул дипломат.
Как сообщал ранее сайт «КП», накануне Дамаск ввел отряды проправительственных войск в кантон Африн на севере Сирии. В соответствии с договоренностями с местными курдами, они намерены оказать сопротивление турецкой интервенции в регион.