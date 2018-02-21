В Китае объявили борьбу стриптизу на похоронах

СЕГОДНЯ 17:49 2018-02-21T17:49:11+03:00

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Министерство культуры Китая выступило против стриптиза на похоронах. Такие услуги заказывают как минимум в 19 городах четырех провинций: Хэнань, Аньхой, Цзянсу и Хэбэй. Среди китайцев распространнена традиция таким образом почитать память усопшего.

Сельские жители приглашают на похороны стриптезерш, чтобы привлечь как можно больше гостей. Чем больше человек помянут усопшего, тем лучше окажется благосостояние покойного в загробном мире, верят китайцы. Правительство Китая считает, что подобные мероприятия развращают граждан, к тому же на похоронах присутствуют и дети.

Кампания против эротических перфомансов на похоронах началась в стране в 2015 году. Минкульт Китая просит сообщать о случаях приглашения стриптизерш на похороны по горячим линиям. За каждый донос полагается денежное вознаграждение, пишет GlobalTimes.

Пикантная традиция получила широкое применение в Китае с 1990-х. Был уже случай, когда организатору эротического перфоманса назначили административный арест в 15 суток и штраф в 70 тысяч юаней.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Амстердаме ужесточили правила нахождения на улице "красных фонарей". Теперь для проведения экскурсии гиду требуется спецразрешение. При этом ведомая группа должна быть не больше 20 человек.