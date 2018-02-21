2018-02-21T17:59:51+03:00
Общество

В США в возрасте 99 лет умер проповедник Билли Грэм

Он был духовным советником многих американских президентов и поддерживал Мартина Лютера Кинга в борьбе за права чернокожих
Екатерина БОЛГОВА
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Американский проповедник Билли ГрэмАмериканский проповедник Билли ГрэмФото: REUTERS
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В среду, 21 февраля, в США умер знаменитый баптистский проповедник и общественный деятель Билли Грэм. Он скончался в возрасте 99 лет в своем доме в штате Северная Каролина.

О смерти проповедника сообщило агентство The Associated Press со ссылкой на официального представителя Марка Демоса.

Ранее стало известно, что у пастора баптисткой церкви диагностировали рак, пневмонию и другие болезни. Грэм был одним из самых влиятельный представителей духовенства в США, он выступал духовным советником многих американских президентов - Гарри Трумэна, Дуайта Эйзенхауэра, Линдона Джонсона, Ричарда Никсона, а также Барака Обамы.

Кроме того, Грэм поддерживал Мартина Лютера Кинга в борьбе за права чернокожих, провел богослужения примерно в 180 странах. Не раз побывал с визитами в СССР и России.

В связи со смертью Грэма уже выступил с соболезнованиями вице-президент США Майкл Пенс.

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