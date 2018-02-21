В США в возрасте 99 лет умер проповедник Билли Грэм
В среду, 21 февраля, в США умер знаменитый баптистский проповедник и общественный деятель Билли Грэм. Он скончался в возрасте 99 лет в своем доме в штате Северная Каролина.
О смерти проповедника сообщило агентство The Associated Press со ссылкой на официального представителя Марка Демоса.
Ранее стало известно, что у пастора баптисткой церкви диагностировали рак, пневмонию и другие болезни. Грэм был одним из самых влиятельный представителей духовенства в США, он выступал духовным советником многих американских президентов - Гарри Трумэна, Дуайта Эйзенхауэра, Линдона Джонсона, Ричарда Никсона, а также Барака Обамы.
Кроме того, Грэм поддерживал Мартина Лютера Кинга в борьбе за права чернокожих, провел богослужения примерно в 180 странах. Не раз побывал с визитами в СССР и России.
В связи со смертью Грэма уже выступил с соболезнованиями вице-президент США Майкл Пенс.