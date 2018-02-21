Суд досрочно прекратил допрос Порошенко по делу Януковича из-за неудобных вопросов

СЕГОДНЯ 18:12 2018-02-21T18:12:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Оболонский районный суд Киева досрочно прекратил допрос президента Украины Петра Порошенко по делу его предшественника Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене. Причиной стали якобы некорректные вопросы со стороны адвокатов подсудимого.

"Защитники умышленно ставят вопросы, не касающиеся данного уголовного производства, не желая вас допрашивать. Я вынужден прекратить ваш допрос, поблагодарить за то, что отнеслись ответственно к повестке, которую суд направил вам на прошлой неделе", - сказал представительствующий судья, обращаясь к Порошенко.

Как отмечает телеканал "112 Украина", последний заданный президенту вопрос касался его недавней поездки на Мальдивские острова.

Между тем, адвокат подсудимого Виталий Сердюк заявил, что таким образом судьи лишь помогли Порошенко уклониться от неудобных вопросов, которых сторона защиты подготовила более двух сотен.

"Мы будем ходатайствовать перед судом о повторном вызове в качестве свидетеля Петра Порошенко", - цитирует ТАСС адвоката Януковича.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в ходе допроса президент Украины рассказал о своей поездке в Крым в 2014 году.