Порошенко во время дачи показаний по делу Януковича рассказал о поездке в Крым

СЕГОДНЯ 16:44 2018-02-21T16:44:44+03:00

По словам президента Украины, он был откомандирован на полуостров еще в феврале 2014 года, будучи народным депутатом

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Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что последний раз был в Крыму 27 февраля 2014 года, когда прибыл туда для попытки урегулирования ситуации. Об этом глава государства заявил в среду, 21 февраля, в ходе дачи свидетельских показаний по делу о государственной измене своего предшественника Виктора Януковича.

Отвечая на вопрос стороны обвинения в Оболонском районном суде Киева, Порошенко рассказал, что 27 февраля 2014 года обратился к председателю Верховной Рады Александру Турчинову с предложением немедленно вылететь на полуостров для проведения переговоров с депутатами Верховного Совета Крыма. По словам президента, который тогда был простым депутатом, он хотел "остановить разрушительные процессы", запущенные "с попытки объявления незаконного референдума".

"Получив это поручение [о командировке] в письменной форме, я сразу же поехал в Симферополь и получил информацию о том, что Симферополь уже блокирован", - цитирует "Интерфакс" Порошенко.

Ранее сайт kp.ru уже писал о поездке политика в Крым. Тогда выяснилось, что местные жители так и не пустили Порошенко в парламент.