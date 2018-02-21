2018-02-21T18:21:23+03:00
Общество

Экс-глава "Роснано" Меламед будет отпущен из-под домашнего ареста

Мосгорсуд отказался продлевать меру пресечения, действие которой истекает уже в среду
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Бывший глава государственной корпорации "Роснано" Леонид Меламед и финансовый директор компании Святослав Понуров Фото: Станислав Красильников ТАССБывший глава государственной корпорации "Роснано" Леонид Меламед и финансовый директор компании Святослав Понуров Фото: Станислав Красильников ТАСС
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Бывший глава компании "Роснано" Леонид Меламед, который обвиняется в растрате 220 млн рублей, будет отпущен из-под домашнего ареста уже в среду. Такое решение принял Московский городской суд, где 21 февраля рассматривается апелляция прокуратуры о возврате уголовного дела в ведомство.

"Исходя из постановления, суд не стал продлять меру пресечения для Меламеда и [бывшего финансового директора "Роснано" Святослава] Понурова. Это говорит о том, что они будут отпущены из-под домашнего ареста в ближайшее время", - цитирует ТАСС прокурора.

Ранее стало известно, что в начале декабря прошлого года Черемушкинский районный суд вернул дело Меламеда обратно прокурору. Гособвинение такое решение посчитало необоснованным и попросило его отменить, отправив материалы расследования на новое рассмотрение.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Леонид Меламед и Святослав Пануров подозреваются в нецелевом расходовании госсредств. По версии следствия, глава компании привлек к сотрудничеству фирму по оказанию консалтинговых услуг, совладельцем которой являлся он сам. В результате заявленные в договоре работы так и не были выполнены, зато 220 миллионов перешли на счета "консультанта".

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