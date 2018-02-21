Россия выплатила МОК штрафные 15 млн долларов

СЕГОДНЯ 21:09 2018-02-21T21:13:05+03:00

Оплата штрафа стала одним из условий восстановления членства ОКР и участия россиян в Играх-2018

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Олимпийский комитет России выплатил Международному олимпийскому комитету 15 млн рублей в качестве штрафа за разгоревшийся в нашей стране допинговый скандал.

Напомним, что 5 декабря членство ОКР было временно приостановлено, но "чистым" спортсменам все же разрешили выступить на Играх 2018 года в Пхенчхане, правда под нейтральный флагом и в составе команды "атлеты-олимпийцы из РФ". Еще одним условием участия россиян в Олимпиаде стала выплата штрафных 15 млн рублей, которые должны будут покрыть нанесенный "ущерб".

По данным агентства AFP, полученные МОК средства пойдут на развитие глобальной антидопинговой системы.

Между тем, как сообщал сайт kp.ru ранее на Олимпиаде в Пхенчхане разгорелся новый допинговый скандал. В допинг-пробах российского керлингиста Александра Крушельницкого нашли мельдоний. Теперь наша команда может лишиться одной бронзовой медали.