РФ предложила провести экстренное заседание СБ ООН по Восточной Гуте

СЕГОДНЯ 22:04 2018-02-21T22:04:22+03:00

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Россия обратилась к кувейтскому председательству Совета Безопасности ООН с просьбой провести в четверг экстренное открытое заседание по ситуации в сирийской Восточной Гуте. С таким предложением выступил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя в ходе встречи, посвященной поддержанию международного мира и безопасности.

"Я думаю, что это необходимо с учетом той озабоченности, которую мы сегодня слышали, для того, чтобы все стороны могли представить свое видение, понимание этой ситуации и предложить пути выхода из нее", - цитирует ТАСС дипломата.

Напомним, что в последнее время ситуация в пригороде Дамаска значительно обострилась. Несколько дней подряд контролируемая террористами Восточная Гута подвергалась обстрелам со стороны боевиков, в результате чего пострадали мирные жители и инфраструктура населенного пункта.

Так, ранее сайт kp.ru сообщал, что во вторник массированная атака затронула российский Центр по примирению враждующих сторон в республике, а также гостиницы и жилые кварталы. В результате девять мирных жителей получили ранения.

Между тем, Госдепартамент США назвал ответственной за все это именно Россию, ведь якобы именно поддерживаемый Москвой сирийский режим является виновником обстрелов. В Кремле такие заявления назвали беспочвенными.