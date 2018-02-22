2018-02-22T08:37:28+03:00
Политика

Евросоюз считает неприемлемым нападение на здания Россотрудничества в Киеве

В объединении ждут от украинских властей мер по предотвращению таких инцидентов в будущем
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Нападение на российский Центр науки и культуры в КиевеНападение на российский Центр науки и культуры в КиевеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Нападения на здания Россотрудничества и российских банков в Киеве –неприемлемы. Евросоюз ожидает от властей Украины мер по предотвращению таких инцидентов в будущем. Об этом сообщил представитель ЕС.

"Мы разделяем реакцию украинской администрации, такие действия неприемлемы. Мы ожидаем принятия мер по предотвращению повторения этих инцидентов, а также проведения расследования для выявления и преследования виновных", — цитирует его слова РИА Новости.

Как сообщал сайт kp.ru, 17 февраля около 30 украинских радикалов устроили погром в здании Россотрудничества в Киеве. Глава Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве Константин Воробьев заявил, что зданию был причинен серьезный материальный ущерб.

В воскресенье, 18 февраля, представители неонацистской группировки "Организация украинских националистов" (экстремистская организация, запрещенная в России) снова напали на здания Россотрудничества и Сбербанка.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Госдума одобрила закон об информировании о долге по кредитной карте
Мадуро анонсировал выпуск новой криптовалюты, обеспеченной золотом
Ученые рассказали о необычных свойствах ГМО-кукурузы
Российского болельщика задержали в Мюнхене в связи с беспорядками на Евро-2016
Заместитель госсекретаря США: «Северный поток-2» угрожает независимости Украины
Самый богатый человек в мире заработал за сутки $1 млрд
В Москве в День защитника Отечества ограничат продажу алкоголя
Telegram начал вторую предпродажу криптовалюты перед публичным ICO
Сборная США впервые за 20 лет выиграла золото Олимпиады в женском хоккее
СМИ: Пхеньян направит высокопоставленную делегацию на церемонию закрытия Олимпиады-2018
В Amnesty International заявили, что Киев забыл про обещания Евромайдана
Роспотребнадзор предупредил о вспышке кори в Европе
«Поэт Майдана» попросила прощения у Одессы и Донбасса
Госдепартамент США подтвердил информацию о взрыве в американском посольстве в Черногории
В России начали действовать новые правила прохождения техосмотра