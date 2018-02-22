Евросоюз считает неприемлемым нападение на здания Россотрудничества в Киеве

СЕГОДНЯ 02:11 2018-02-22T08:37:28+03:00

Нападение на российский Центр науки и культуры в Киеве Фото: REUTERS

В объединении ждут от украинских властей мер по предотвращению таких инцидентов в будущем

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Нападения на здания Россотрудничества и российских банков в Киеве –неприемлемы. Евросоюз ожидает от властей Украины мер по предотвращению таких инцидентов в будущем. Об этом сообщил представитель ЕС.

"Мы разделяем реакцию украинской администрации, такие действия неприемлемы. Мы ожидаем принятия мер по предотвращению повторения этих инцидентов, а также проведения расследования для выявления и преследования виновных", — цитирует его слова РИА Новости.

Как сообщал сайт kp.ru, 17 февраля около 30 украинских радикалов устроили погром в здании Россотрудничества в Киеве. Глава Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве Константин Воробьев заявил, что зданию был причинен серьезный материальный ущерб.

В воскресенье, 18 февраля, представители неонацистской группировки "Организация украинских националистов" (экстремистская организация, запрещенная в России) снова напали на здания Россотрудничества и Сбербанка.