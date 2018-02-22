2018-02-22T04:01:54+03:00
Москва

В Москве из-за морозов объявлен «оранжевый» уровень опасности

В ночь на пятницу столбики термометров в столице опустятся до -22 градусов
Юлия ДИВЕЕВА
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В Москве ожидаются аномальные морозыВ Москве ожидаются аномальные морозыФото: Олег УКЛАДОВ
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Гидрометцентр объявил в Москве "оранжевый" уровень погодной опасности в связи с наступлением сильных морозов. С четверга среднесуточная температура в столице и Подмосковье будет на 7-10 градусов ниже климатической нормы.

По данным синоптиков, в ночи на четверг и пятницу столбики термометров в Москве покажут - 20…- 22 градуса мороза, а днем - 10 градусов. В ночь на субботу морозы будут до -22 градусов, а днем -12… -14 градусов.

В воскресенье и понедельник температура может упасть еще на 3-4 градуса. При этом осадков до конца недели в Москве не ожидается, передает Интерфакс.

Как писала ранее "Комсомольская правда", похолодание в Московской области началось еще в среду, 21 февраля. Воздух ночью остыл до -20 градусов, днем было около -10. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что температура будет падать и дальше. В некоторых районах Москвы и Подмосковья морозы даже могут достигать -27 градусов. Причем холода продержаться в столице до восьмого марта.

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