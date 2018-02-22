СМИ: Пхеньян направит высокопоставленную делегацию на церемонию закрытия Олимпиады-2018

СЕГОДНЯ 10:47 2018-02-22T10:47:31+03:00

В правительстве Южной Кореи не исключают, что президент страны проведет встречу с представителями КНДР

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КНДР направит высокопоставленную делегацию на церемонию закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане. Об этом сообщил источник в южнокорейском министерстве объединения.

В Сеуле уверены, что визит поможет процессу урегулирования корейского кризиса.

«Правительство полагает, что прибытие делегации КНДР поможет улучшению межкорейских отношений и принесет мир на Корейский полуостров, в том числе денуклеаризацию Северной Кореи», - цитирует слова источника агенство Ренхап.

В состав делегации КНДР войдут восемь человек, ее возглавит заместитель председателя ЦК, заведующий отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль. Ожидается, что визит начнется 23 февраля и продлится четыре дня.

В свою очередь в администрации южнокорейского лидера подтвердили, что президент Мун Чжэ Ин проведет встречу с представителями КНДР.

Также агентство отмечает, что на церемонию закрытия Игр прибудет и американская делегация во главе с дочерью и советницей президента США Иванкой Трамп. Таким образом, официальные лица США и КНДР получат очередную возможность провести переговоры во время олимпийских мероприятий.

Как сообщал ранее сайт «КП», некоторая разрядка в отношениях между Пхеньяном и Сеулом наметилась после того, как председатель КНДР Ким Чен Ын выразил готовность отправить спортсменов на Олимпиаду в южнокорейском Пхенчхане.

Помимо спортсменов и болельщиков, в Южную Корею отправилась делегация в составе которой была сестра председателя КНДР Ким Ё Чжон.