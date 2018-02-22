2018-02-22T11:26:13+03:00
Спорт

Российского болельщика задержали в Мюнхене в связи с беспорядками на Евро-2016

Футбольного фаната подозревают в участии в беспорядках во время чемпионата Европы 2016 года
Алексей КАРЕЛИН
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В день матча Англии и России фанаты устраивали потасовки еще до начала игры.В день матча Англии и России фанаты устраивали потасовки еще до начала игры.Фото: REUTERS
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В Германии, в аэропорту Мюнхена, задержали москвича 1986 года рождения. По информации немецких правоохранительных органов, во Франции против россиянина возбудили уголовное дело. Он якобы участвовал в беспорядках во время чемпионата Европы по футболу 2016 года.

«Сегодня при пересечении границы ФРГ в аэропорту Мюнхена по запросу французских властей был задержан гражданин России 1986 г.р., уроженец г. Москвы», - написал в Фейсбуке пресс-атташе посольства России в Германии Денис Микерин .

Власти Германии решают вопрос о передаче россиянина французской стороне. Генконсульство России в Мюнхене связалось с родственниками задержанного. По словам Микерина, им окажут все необходимое консульское содействие, в том числе в поиске русскоязычного адвоката.

Напомним, в 2016 году в после завершения матча России и Англии на Чемпионате Европы по футболу в Марселе началась драка болельщиков. Игра закончилась со счетом 1:1. Российские болельщики прорвались на трибуны с англичанами. Полиции пришлось применить слезоточивый газ, передает сайт kp.ru.

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