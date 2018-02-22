Врачи: Есть вероятность, что Олег Табаков больше не вернется на сцену

22 Февр. 16:40 2018-02-22T16:41:04+03:00

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Медики дали неутешительный прогноз: здоровье худрука МХТ им. Чехова Олега Табакова очень сильно подкошено поразившим его недугом, и есть высокая вероятность того, что зрители больше не увидят артиста на сцене. Последние обследования и динамика лечения показали, что уже немолодой организм любимца российского и советского зрителя понес чудовищные потери, и полноценно работать Табаков просто физически не сможет.

В подтверждение слов медиков свидетельствует тот факт, что на ближайшее время в афишах театра нет ни одного спектакля в котором был ранее занят знаменитый актер, пишут Дни.ру.

Олег Табаков был спешно госпитализирован в конце прошлого года. Как утверждали по началу родственники артиста, это было обычное плановое обследование. Впоследствие оказалось, что причина госпитализации обширное заражение крови. Причиной тому стало не совсем удачное недавнее стоматологическое вмешательство.

Буквально с первых дней госпитализации состояние Табакова стремительно ухудшалось. Врачам даже пришлось ввести актера в состояние искусственной комы, чтобы хоть как-то снизить нагрузку от сильнейшего сепсиса на внутренние органы.

В начале наступившего года артисту стало немного лучше. Он даже реагировал на внешние сигналы и раздражители. Однако, как разводят руками медики, улучшения были лишь временные.