Принцу Гарри и Меган Маркл прислали конверт с белым порошком

22 Февр. 17:03 2018-02-22T17:03:45+03:00

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В четверг, 22 февраля, в зарубежных СМИ появилась информация о том, что неизвестные 12 февраля направили в Кенсингтонский дворец конверт с белым порошком. По некоторым данным, послание адресовалось принцу Гарри и его невесте Меган Маркл.

Однако служба безопасности дворца перехватила письмо до того, как оно дошло до адресатов. При этом специалисты уже изучили содержимое послания. Как выяснилось, вещество, находившееся внутри конверта, не представляет опасности, пишет газета Evening Standart.

Отметим, в последнее время в мире участились случаи с отправкой белого порошка в конвертах. Как сообщал сайт kp.ru, ранее неизвестные прислали такие конверты в офис бывшего американского лидера Барака Обамы и сыну нынешнего президента США Дональда Трампа. А за 14-е и 15 февраля более десяти посольств в Москве получили подобные послания. Причем во всех отправлениях состав был одинаков: он содержал вещество семейства пестицидов - фипронил.