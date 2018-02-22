Фильм "Мир Юрского периода 3" выйдет в июне 2021 года

22 Февр. 17:37 2018-02-22T17:37:09+03:00

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Киностудия Universal Pictures сообщила, что очередная часть фильма "Парк Юрского периода" выйдет в прокат в июне 2021 года.

"Мир Юрского периода 3" выйдет на экраны 11 июня 2021 года", - говорится в заявлении студии в Twitter. Автором сценария стала Эмили Кармайкл, режиссер — Колин Треворроу, который снимал "Мир Юрского периода" 2015 года.

Через четыре месяца состоится премьера "Мира Юрского периода 2", исполнительным продюсером которого выступил знаменитый режиссер Стивен Спилберг, режиссером - Хуану Антонио Байоне.

В проекте принимают участие актеры Крис Пратт, Джефф Голдблюм, Брайс Даллас Ховард, Джастис Смит, Джеймс Кромуэлл и Тоби Джонс.

Напомним, первый "Парк Юрского периода" вышел на экраны в 1993 году. Через четыре года появился "Парк Юрского периода 2: Затерянный мир", в 2001 году - "Парк Юрского периода 3". По данным на 2015 год суммарные сборы от проката первой части по всему миру составляли 1,67 млрд доллара, что является четверым результатом за всю историю кинематографа.