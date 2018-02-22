МИД Латвии запретил въезд 49 иностранцам из «списка Магнитского»

22 Февр. 19:55 2018-02-22T19:55:31+03:00

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В четверг, 22 февраля, министерство иностранных дел Латвии объявило о запрете на въезд в страну 49 иностранным гражданам - фигурантам «списка Магнитского». Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики.

«Запрет на въезд вступил в силу», - сказал представитель дипведомства Гинтс Егерманис ТАСС.

Кроме того, эту информацию подтвердил и глава латвийского МИДа Эдгар Ринкевич. «Выполняя решение сейма (парламента Латвии) и основываясь на иммиграционном законе, я запретил 49 персонам въезд на территорию Республики Латвия, посылая четкий сигнал, что сила закона и права человека имеют значение», - написал Ринкевич в своем Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее парламент прибалтийского государства утвердил аналог американского «закона Магнитского», предусматривающего применение санкционных мер в отношении ряда российских должностных лиц. За этот документ проголосовали 60 депутатов, «против» высказались только семеро.