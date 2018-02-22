2018-02-22T23:23:29+03:00
Политика

Небензя: Россия предложила поправки к проекту резолюции СБ ООН о гумпаузе в Сирии

Пока согласия по документу о перемирии в Восточной Гуте достичь не удалось, рассказал российский постпред
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Постпред России при ООН Василий НебензяПостпред России при ООН Василий НебензяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Чтобы резолюция Совета Безопасности ООН о гуманитарной паузе в Сирии была «осмысленной и реалистичной», российская делегация разработала поправки к проекту документа, предложив их на рассмотрение членов СБ.

Об этом рассказал постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза по ситуации в Восточной Гуте, отметив, что согласия по документу достичь пока не удалось: авторы проекта не могут ответить, как будет обеспечиваться режим прекращения огня в Восточной Гуте и других сложных районах Сирии.

«Мы настойчиво интересуемся, какими гарантиями будет обеспечено соблюдение этого перемирия. Но вразумительного ответа так и не получили», - сказал российский постпред.

Он отметил, что «со своим рецептом выступили делегации Швеции и Кувейта», которые в СБ формально курируют «гуманитарное измерение сирийского конфликта». При этом составленный ими проект резолюции уже подготовлен к голосованию, «хотя авторы прекрасно знают, что согласия по нему нет», передает Интерфакс.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, делегации Швеции и Кувейта предложили ввести в Сирии перемирие на 30 дней, чтобы доставить людям гумпомощь.

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