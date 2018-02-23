Глава испанской примеры: Российские болельщики не должны были приезжать в Бильбао

СЕГОДНЯ 02:43 2018-02-23T03:03:10+03:00

Перед ответным матчем в Бильбао между местным «Атлетиком» и «Спартаком» произошло столкновение фанатов двух команд Фото: REUTERS

Хавьер Тебас выразил сожаление в связи с гибелью полицейского из-за стычки фанатов «Атлетика» и «Спартака»

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Президент испанской примеры Хавьер Тебас шокирован тем, что произошло в городе Бильбао перед встречей местной футбольной команды «Атлетик» с московским «Спартаком».

Ранее сообщалось, что фанаты обеих команд устроили беспорядки возле стадиона, где должен был пройти ответный матч 1/16 финала Лиги Европы по футболу. Даже полицейское оцепление не помогло предотвратить столкновений болельщиков, пострадали несколько человек. А один из стражей порядка скончался от инфаркта. Всю вину за произошедшее возложили на приезжих.

Хавьер Тебас выразил сожаление в связи с гибелью испанского полицейского, назвав случившееся «каким-то безумием».

«Из-за стычек с участием этих людей погиб неповинный человек», - заявил он, призвав УЕФА и ФИФА «разобраться с ними, чтобы остановить это раз и навсегда, запретить им впредь посещать чужие стадионы».

Глава испанской примеры добавил, что «российские болельщики не должны были приезжать в Бильбао, из этого не получилось ничего хорошего».

«Из-за них человек потерял самое ценное – свою жизнь и мы окажем все возможное содействие, чтобы виновные были наказаны. Мы отлично регулируем все сложные ситуации на внутренних турнирах, но подобные истории случаются», - приводит его слова издание «Матч».

Встреча в Бильбао завершилась победой «Спартака» со счетом 2:1, однако по сумме двух игр в 1/8 финала Лиги Европы прошли испанцы.