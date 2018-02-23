Перед матчем «Спартака» с «Атлетиком» в Бильбао прогремели несколько взрывов

СЕГОДНЯ 01:02 2018-02-23T01:20:07+03:00

Перед ответным матчем в Бильбао между местным «Атлетиком» и «Спартаком» произошло столкновение фанатов двух команд Фото: REUTERS

Разнимая стычки между фанатами обеих команд, погиб полицейский, еще несколько человек пострадали

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Перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы по футболу между местным «Атлетиком» и «Спартаком» в испанском городе Бильбао произошли столкновения фанатов обеих команд, в беспорядках пострадали болельщики, погиб полицейский. А примерно за час до начала игры прогремели несколько взрывов.

Как сообщает газета El Mundo, стражи порядка оцепили территорию вокруг домашнего стадиона «Атлетика», в воздухе патрулировал полицейский вертолет, однако предотвратить беспорядки это не помогло. Фанаты переворачивали мусорные баки, устраивали баррикады, бросали друг в друга и правоохранителей камни, бутылки и сигнальные ракеты.

В результате пострадали как минимум четыре человека, в том числе сотрудник полиции. Его доставили в больницу, но усилия врачей не увенчались успехом: страж порядка скончался от инфаркта, передает радиостанция Cadena Ser.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, первый матч между «Атлетиком» и «Спартаком» на стадионе «Открытие Арена» в Москве завершился победой испанцев со счетом 3:1.