Перед матчем «Спартака» с «Атлетиком» в Бильбао прогремели несколько взрывов
Перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы по футболу между местным «Атлетиком» и «Спартаком» в испанском городе Бильбао произошли столкновения фанатов обеих команд, в беспорядках пострадали болельщики, погиб полицейский. А примерно за час до начала игры прогремели несколько взрывов.
Как сообщает газета El Mundo, стражи порядка оцепили территорию вокруг домашнего стадиона «Атлетика», в воздухе патрулировал полицейский вертолет, однако предотвратить беспорядки это не помогло. Фанаты переворачивали мусорные баки, устраивали баррикады, бросали друг в друга и правоохранителей камни, бутылки и сигнальные ракеты.
В результате пострадали как минимум четыре человека, в том числе сотрудник полиции. Его доставили в больницу, но усилия врачей не увенчались успехом: страж порядка скончался от инфаркта, передает радиостанция Cadena Ser.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, первый матч между «Атлетиком» и «Спартаком» на стадионе «Открытие Арена» в Москве завершился победой испанцев со счетом 3:1.