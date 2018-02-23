Западные эксперты рассказали, зачем в Сирию прибыли Су-57

СЕГОДНЯ 03:17 2018-02-23T03:30:26+03:00

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Комментируя появившиеся в западных СМИ сообщения о том, что в Сирию якобы переброшены два российских истребителя пятого поколения Су-57, иностранные эксперты высказывают предположения, с какой целью. По их мнению, Россия намерена проверить эти самолеты в боевых условиях.

Так, например, считает авиационный эксперт британского Королевского Объединенного института оборонных исследований Джастин Бронк. В интервью изданию Business Insider он заявил, что российские военные намерены испытать «довольно инновационные радары» и выяснить, сможет ли Су-57 оставаться незамеченным для американских истребителей F-22. Кроме того, британец считает, что отправка самолетов в Сирию – часть кампании по их продвижению на зарубежных рынках. Дескать, после испытаний Су-57 может позиционироваться как «проверенная в боях платформа», что повысит цену истребителя и спрос на него.

Версию об испытаниях высказала и генерал-лейтенант ВВС США Вера Линн Джеймсон, она заявила, что «небо над Ираком и Сирией – отличное место, чтобы понять», как действуют американские военные.

«Наши противники следят за нами и учатся у нас», - подчеркнула Джеймсон.

Между тем, как ранее писал сайт kp.ru, сообщениям о якобы имевшей место переброске двух Су-57 на базу ВКС России в Хмеймиме нет никаких подтверждений.