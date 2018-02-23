Евгения Медведева: "Я сегодня оставила всю себя на льду"

СЕГОДНЯ 08:36 2018-02-23T08:36:09+03:00

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Ставшая второй на Олимпиаде в Пхенчхане российская фигуристка Евгения Медведева после завершения соревнований нашла в себе силы дать комментарий к итогам своего выступления. Она отметила, что во время своего проката выложилась до конца, и была героиней своего выступления до последних мгновений.

- Я не тот человек, кто полностью выплескивает эмоции. Но сегодня особенный день. Во время проката я была Карениной от начала до конца, пережила всё, что произошло с ней. Сегодня я оставила на льду всю себя. Это чувство останется со мной на всю жизнь, - приводит слова Медведевой портал teamrussia.pro.

Напомним, что по итогам произвольной программы россиянки Алина Загитова и Евгения Медведева набрали одинаковую сумму баллов от судей. Но Загитова опередила Женю за счет победы с мировым рекордом в первом выступлении.