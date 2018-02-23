2018-02-23T10:10:31+03:00
Общество

Роспотребнадзор распространил рекомендации по профилактике обморожений

В ведомстве призвали не курить и не употреблять спиртные напитки на морозе, а также одевать свободную многослойную одежду
Денис СУХОВ
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Роспотребнадзор распространил рекомендации по профилактике обмороженийРоспотребнадзор распространил рекомендации по профилактике обмороженийФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Роспотребнадзор распространил рекомендации, касающиеся основных правил профилактики обморожений при прогулках и во время работы на свежем воздухе. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства.

В частности подчеркивается, что причиной обморожений может стать тесная и влажная одежда и обувь, длительное неподвижное и неудобное положение, ослабление организма из-за перенесенных болезней, голода или физического переутомления.

Дополнительным фактором является курение, которое снижает периферийную циркуляцию крови, делая конечности более уязвимыми для мороза. Особую опасность в холодную погоду представляет употребление спиртного.

«Алкогольное опьянение на самом деле вызывает большую потерю тепла, в то же время вызывая иллюзию тепла. Дополнительным фактором является невозможность сконцентрировать внимание на признаках обморожения», - объяснили в Роспотребнадзоре.

Учитывая вышесказанное, в морозную погоду ведомство рекомендует носить свободную многослойную одежду, в том числе верхнюю - из непромокаемых тканей, не выходить на мороз без варежек, шапки и шарфа.

Также при планировании прогулок следует учитывать, что у детей теплорегуляция организма полностью еще не настроена, а у пожилых людей она может быть нарушена.

Ранее столичный главк МЧС предупредил об усилении морозов, которое ожидает москвичей в выходные. О том, как правильно одеваться и согреваться холодной зимой, читайте в материале «Комсомольской правды».

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