2018-02-23T12:35:18+03:00
В мире

Иванка Трамп прибыла в Южную Корею, где возглавит делегацию США на закрытии Олимпиады

Ожидается, что дочь и советница американского лидера встретится с президентом республики Мун Чжэ Ином
Денис СУХОВ
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Дочь и советница президента США Иванка ТрампДочь и советница президента США Иванка ТрампФото: REUTERS
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Дочь и советница президента США Иванка Трамп прибыла в Южную Корею, где возглавит американскую делегацию на закрытии Олимпийских игр в Пхенчхане 25 февраля. Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что коммерческий рейс с Иванкой Трамп на борту приземлился в аэропорту Инчхона. Вечер пятницы она проведет в Сеуле, а выходные целиком посвятит наблюдению за олимпийскими соревнованиями в Пхенчхане. Ожидается, что в ходе визита ее примет президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

В состав американской делегации также войду пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, командующий американскими войсками в Республике Корея генерал Винсент Брукс, временный поверенный в делах США в Южной Корее Марк Нэппер, конгрессмен Джеймс Риш (демократ от штата Айдахо) и сержант сухопутных войск Шона Робок - бывшая бобслеистка, серебряный призер Олимпиады 2006 года в Турине.

Как сообщал ранее сайт «КП», КНДР отправит на закрытие Игр высокопоставленную делегацию из восьми членов во главе с зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем.

Таким образом, представители США и Северной Кореи получат еще одну возможность провести двустороннюю встречу, однако пока такие планы не анонсировались.

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