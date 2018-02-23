Павел Колобков: "Наши хоккеисты провели лучший матч на Олимпиаде"

23 Февр. 13:03 2018-02-23T13:38:24+03:00

Россияне впервые за 20 лет пробились в финал зимних Игр, победив в полуфинале Чехию 3:0

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Министр спорта России Павел Колобков поздравил с победой хоккеистов, которые вышли в финал Олимпиады. Особо отметив, что успех пришел к нашим в праздничный день 23 февраля.

- Наши хоккеисты провели, пожалуй, лучший свой матч в этом олимпийском турнире! Символично то, что сегодня в нашей стране отмечается большой праздник – День защитника Отечества! И наши ребята уверенно одержали верх над одним из принципиальных соперников и вышли в финал! Впервые за последние 20 лет! Спасибо им этот подарок к празднику, - заявил "КП" министр спорта России Павел Колобков.

Напомним, что сборная России победила со счетом 3:0 команду Чехии и вышла впервые за 20 лет в финал Олимпиады. Соперником станет лучшая команда второго полуфинала Канада - Германия.