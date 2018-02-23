Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева получили медали Олимпиады

23 Февр. 14:05 2018-02-23T14:06:24+03:00

Награждение прошло на "Медал Плаза" в Пхенчхане

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В пятницу, 23 февраля, на Олимпиаде в Пхенчхане состоялась церемония награждения российских фигуристок, которые сегодня выиграли медали в женских соревнованиях. Алина Загитова получила свою золотую награду, а Евгения Медведева - серебро.

Церемонию провела член Международного олимпийского комитета Цунеказу Такеда и член исполкома Международного союза конькобежцев Мари Линдмарк. Напомним, что россиянка Алина Загитова получила 239,57 балла за свое выступление на Олимпиаде и стала первой. Медведева, получив 238,26 балла, заняла второе еместо. Канадка Кейтлин Осмонд - третья.

Российские фигуристки и канадка Кейтлин Осмонд на церемонии награждения.Фото: REUTERS

Алина Загитова выиграла для сборной России первую золотую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане. Суммарно российская команда выиграла 14 медалей - 1 золотую, 5 золотых и 8 бронзовых. Игры продлятся до воскресенья, 25 февраля.

На этих Играх за сборную России выступают 168 спортсменов из-за жестких санкций со стороны МОК.