Трамп рассказал, зачем нужны военные США в Сирии
Цель американцев в Сирии одна: полная победа над террористами ИГ*, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая на ежегодной конференции консервативных кругов Республиканской партии США.
«Мы там по одной-единственной причине: избавиться от ИГ и вернуться домой. У нас нет других причин», - сказал он.
Глава Белого дома добавил: «И, в основном, мы этой цели достигли», передает агентство Reuters.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, о победе Америки над террористами в Ираке и Сирии президент СШАК объявил еще 12 декабря прошлого года, подписывая оборонный бюджет страны. Потом, 31 декабря, выступая в конгрессе со своим первым обращением к нации в качестве главы государства, вновь заявил, что усилиями возглавляемой Соединенными Штатами международной коалиции Ирак и Сирия «почти на 100%» освобождены от боевиков ИГ*.
*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.
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