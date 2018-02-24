2018-02-24T05:02:52+03:00
В мире

Иванка Трамп лично известила лидера Южной Кореи о новых санкциях против КНДР

Дочь и старший советник президента США возглавляет американскую делегацию на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Иванка Трамп на зимних Олимпийских играх в ПхёнчханеИванка Трамп на зимних Олимпийских играх в ПхёнчханеФото: REUTERS
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Дочь и по совместительству старший советник главы Белого дома Иванка Трамп лично известила президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина о расширении американских санкций против Северной, передает агентство Reuters.

Как рассказал журналистам представитель администрации США, Иванка возглавляет американскую президентскую делегацию на церемонии закрытия Олимпиады в Пхёнчхане. А в пятницу она прибыла в Сеул, где Мун Чжэ Ин принял наследницу Трампа в своей резиденции. Там она поздравила южнокорейского лидера с успешным проведением зимних Игр, поблагодарив его и первую леди Ким Чжон Сук за их гостеприимство.

Кроме того, она передала главе Южной Кореи личное послание от своего отца по поводу санкций против КНДР и обсудила «продолжение совместных усилий по максимальному давлению на Северную Корею», сообщил представитель Белого дома.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 23 февраля США значительно расширили санкции против КНДР с целью лишить Пхеньян средств на развитие своей ядерной программы. Дональд Трамп заявил, что ожидает от этого шага позитивных сдвигов.

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