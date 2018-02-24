МОК допустил возможность частичного снятия санкций с ОКР до конца ОИ-2018

СЕГОДНЯ 11:12 2018-02-24T11:12:10+03:00

Вопрос комитет решит на заседании в эти выходные

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Международный олимпийский комитет (МОК) допускает частичное снятие санкций с Олимпийского комитета России (ОКР) до конца Олимпиады в Пхенчхане. Вопрос должны решить на этих выходных, 24 или 25 февраля. Заседание уже началось. Об этом заявил глава пресс-службы МОК Марк Адамс.

«Исполнительный комитет МОК выслушает отчеты и вынесет решение о том, каким будет следующий шаг. Частичное снятие санкций - вариант, который доступен для обсуждения, если это будет необходимо», - сказал Адамс.

О желании восстановить ОКР в правах жо конца Игр-2018 почетный член МОК Виталий Смирнов сообщал еще 7 февраля. Глава МОК Томас Бах говорил, что для этого требуется "полное соблюдение решения исполнительного комитета", сообщает сайт kp.ru.

Напомним, российский комитет временно исключили из МОК 5 декабря 2017 года из-за серии допинг-скандалов после Олимпиады в Сочи. В то же время организация все еще несет ответственность за российских фанатов в Пхенчхане.