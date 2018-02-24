2018-02-24T11:12:10+03:00
Спорт

МОК допустил возможность частичного снятия санкций с ОКР до конца ОИ-2018

Вопрос комитет решит на заседании в эти выходные
Алексей КАРЕЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments4
Пхенчхан-2018.Пхенчхан-2018.Фото: Дарья АСЛАМОВА
Изменить размер текста:

Международный олимпийский комитет (МОК) допускает частичное снятие санкций с Олимпийского комитета России (ОКР) до конца Олимпиады в Пхенчхане. Вопрос должны решить на этих выходных, 24 или 25 февраля. Заседание уже началось. Об этом заявил глава пресс-службы МОК Марк Адамс.

«Исполнительный комитет МОК выслушает отчеты и вынесет решение о том, каким будет следующий шаг. Частичное снятие санкций - вариант, который доступен для обсуждения, если это будет необходимо», - сказал Адамс.

О желании восстановить ОКР в правах жо конца Игр-2018 почетный член МОК Виталий Смирнов сообщал еще 7 февраля. Глава МОК Томас Бах говорил, что для этого требуется "полное соблюдение решения исполнительного комитета", сообщает сайт kp.ru.

Напомним, российский комитет временно исключили из МОК 5 декабря 2017 года из-за серии допинг-скандалов после Олимпиады в Сочи. В то же время организация все еще несет ответственность за российских фанатов в Пхенчхане.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о Российской академии наук
Чешские биатлонисты, рискуя быть наказанными, решили бойкотировать этап Кубка мира в России
ВСУ обстреляли окрестности Горловки
Правительство расширило перечень федеральных автомобильных дорог
Бывший советник Трампа дал показания против экс-главы его предвыборного штаба
«Переполняет чувство гордости»: Вяльбе прокомментировала двойной пьедестал Большунова и Ларькова
МИД РФ: подписание закона по Донбассу подтвердило нацеленность Киева на силовое решение конфликта
Россия обогнала Китай по количеству медалей на Олимпиаде-2018
Минтруд получил полномочия назначать выплаты в связи с рождением первого ребенка
Кабмин одобрил проект транзитных железнодорожных перевозок между РФ и Монголией
CAS дисквалифицировал российскую бобслеистку Сергееву, обвиненную в употреблении допинга
Вооруженная пистолетом женщина врезалась в заграждение у Белого дома на автомобиле
Инсайдер раскрыл стоимость конкурентов iPhone от Samsung
В крупнейшем университете Мексики произошла стрельба, погибли два человека