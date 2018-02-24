Пушков заявил, что Западу нужная Украина только для давления на Россию

24 Февр. 15:13 2018-02-24T15:13:27+03:00

Бывший президент Украины Леонид Кучма ранее заявил, что на Мюнхенской конференции по безопасности Киев был на задворках

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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал высказывание бывшего президента Украины Леонида Кучмы о том, что на Мюнхенской конференции по безопасности Киев был «на задворках».

«Кучма прав: на конференции в Мюнхене Украина была на задворках. Она мало интересует Запад и нужна ему лишь как повод для давления на Россию», - написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Он отметил, что внутриукраинский конфликт намеренно превращен в глобальный условиями извне.

«В отличие от Сирии, украинский кризис носит локальный характер. Он искусственно превращен в глобальный усилиями США и их союзников», — добавил сенатор.

Как сообщал сайт kp.ru, бывший президент и представитель Украины на переговорах по Донбассу в Минске Леонид Кучма заявил, что на конференции по безопасности в Мюнхене Киев "оказался на задворках". Кроме того, она сказал, что Украина никогда не была полноценным государством, а положение народа в настоящее время является ужасным.