2018-02-24T15:13:27+03:00
Политика

Пушков заявил, что Западу нужная Украина только для давления на Россию

Бывший президент Украины Леонид Кучма ранее заявил, что на Мюнхенской конференции по безопасности Киев был на задворках
Екатерина БОЛГОВА
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Фото: Антон Новодережкин/ТАССПредседатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал высказывание бывшего президента Украины Леонида Кучмы о том, что на Мюнхенской конференции по безопасности Киев был «на задворках».

«Кучма прав: на конференции в Мюнхене Украина была на задворках. Она мало интересует Запад и нужна ему лишь как повод для давления на Россию», - написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Он отметил, что внутриукраинский конфликт намеренно превращен в глобальный условиями извне.

«В отличие от Сирии, украинский кризис носит локальный характер. Он искусственно превращен в глобальный усилиями США и их союзников», — добавил сенатор.

Как сообщал сайт kp.ru, бывший президент и представитель Украины на переговорах по Донбассу в Минске Леонид Кучма заявил, что на конференции по безопасности в Мюнхене Киев "оказался на задворках". Кроме того, она сказал, что Украина никогда не была полноценным государством, а положение народа в настоящее время является ужасным.

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