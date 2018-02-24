Захарова опровергла сообщения о том, что кокаин из Аргентины везли диппочтой

24 Февр. 16:20 2018-02-24T16:20:07+03:00

Как отметила представитель МИД РФ, у задержанного технического сотрудника посольства нашей страны в Буэнос-Айресе не было дипломатического паспорта

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ранее появившиеся в некоторых СМИ сообщения о том, что для транспортировки наркотиков, найденных в одном из помещений посольства России в Аргентине, якобы нелегально использовалась дипломатическая почта.

Как отметила Захарова, у технического сотрудника диппредставительства нашей страны, который, по данным аргентинской полиции, входил в преступную группу, не было ни дипломатического паспорта, ни допуска к формированию дипломатической почты.

«Информация, распространенная в СМИ, о том, что это была диппочта, не соответствует действительности. Так как занимался этими хотя и белыми, но грязными делами сотрудник технического состава. А дипломатическую почту формируют дипломаты», - написала представитель российского внешнеполитического ведомства на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее выяснилось, что в посольстве РФ в Аргентине хранилось почти 400 килограммов кокаина. Как сообщал сайт kp.ru, больше года назад на наркотики случайно натолкнулся посол нашей страны в Буэнос-Айресе Виктор Коронелли. О чем немедленно уведомил соответствующие органы. В результате спецслужбам России и Аргентины удалось предотвратить отправку запрещенных веществ в Москву.