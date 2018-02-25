2018-02-25T11:03:54+03:00
Спорт

Павел Дацюк попал в "Тройной золотой клуб" хоккея

После победы наших хоккеистов в финале Олимпиады 39-летний россиянин стал победителем ОИ, ЧМ и обладателем Кубка Стэнли
Екатерина БОЛГОВА
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Российский хоккеист Павел Дацюк в финальном матче Олимпиады со сборной ГерманииРоссийский хоккеист Павел Дацюк в финальном матче Олимпиады со сборной ГерманииФото: REUTERS
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После победы российских хоккеистов в финале Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане Павел Дацюк попал в "Тройной золотой клуб" хоккея. Так называют спортсменов, одержавших победу на Олимпийских играх и чемпионате мира, а также завоевавших Кубок Стэнли в Национальной хоккейной лиге.

39-летний Дацюк стал 28-м хоккеистом и седьмым россиянином в этом клубе, где до него уже состояли Валерий Каменский, Алексей Гусаров, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Александр Могильный и Владимир Малахов.

Напомним, Дацюк выигрывал Кубок Стэнли в составе "Детройта" в 2002 и 2008 годах.

В 2012 году Дацюк стал чемпионом мира в составе сборной России, в 2010 году выигрывал серебро, в 2005 и 2016 годах - бронзу. С 2016 года играет в Континентальной хоккейной лиге за СКА Санкт-Петербург.

Ранее в воскресенье, 25 февраля, российские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами, обыграв сборную Германию в со счетом 4:3 в овертайме, сообщал сайт kp.ru.

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